Beatriz - Reprodução/Globo

BeatrizReprodução/Globo

Publicado 12/04/2024 08:37 | Atualizado 12/04/2024 09:02

Rio - Beatriz participou do "Bate-Papo BBB" no Globoplay após sua saída do "BBB 24" e revelou em uma entrevista para Thais Fersoza e Ed Gama, que não se preparou para o reality show. Ela foi acusada por parte do público de ter criado um personagem para sua participação no confinamento.

fotogaleria

A jovem disse que nunca se preparou de forma específica para o BBB, acreditando que a vida a havia preparado para enfrentar desafios. Beatriz também comentou que não tinha ideia do que poderia acontecer dentro da casa, então preferiu não planejar nada e apenas viver a experiência conforme ela se desenrolava.

Ainda neste sentido, garantiu que não colocou ou removeu lentes de contato dental para sua participação no reality show. "Nunca tive, é meu dente mesmo. Tem até um buraco aqui". Na sequência, esclareceu que o único procedimento que fez em seu sorriso foi um clareamento dental.

"Ganhei um patrocínio, daqueles que você faz em casa com um molde. Mas só isso. Nunca coloquei lente de contato", afirmou. Beatriz também tinha uma frase de efeito dentro do programa, o "Brasil do Brasil". A criação, segundo ela, também foi espontânea.

Ela explicou que o bordão teve origem no Brás, uma região de São Paulo onde ela trabalhava. Beatriz mencionou que começou a usar a expressão "Brasil" em um vídeo de promoção de saia xadrez. No entanto, a ex-BBB admitiu não se lembrar exatamente quando começou a utilizar a frase no confinamento.

"Tudo começou com 'Brasil no Brás', e aí pegou. No BBB, não sei quando falei 'Brasil do Brasil' pela primeira vez. Tinha gente no Brás falando "Brasil no Brás". Só que aí eu fui para o BBB e deixei o Brás. Dentro da casa, não me lembro quando comecei a falar "Brasil do Brasil", falou ela.