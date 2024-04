Camila Moura - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 15:24

Rio - Camila Moura, conhecida por ser a ex-mulher de Lucas Buda, participante do "BBB 24", se pronunciou nesta quinta-feira (11) após ter tido um confronto com o capoeirista no "Café com o Eliminado" do "Mais Você". Ela se divorciou dele quando ele ainda estava confinado.

Ela também mencionou as críticas que recebeu por conta da sua aparência durante a aparição no programa. Foi a primeira vez que Camila e Lucas conversaram desde a eliminação dele e diferente da forma que se apresenta nas redes sociais, a ex-mulher apareceu sem maquiagem e com trajes simples.

"Acho que dizer o óbvio, né? Que existe uma vida real, existe uma pessoa com sentimentos e emoções por trás da telinha do celular, né, gente? Eu sou uma pessoa de verdade. E eu tenho que lidar com um turbilhão de coisas, como todo mundo", disse ela por meio das redes sociais.

"Queria dizer que estou bem. Nada melhor que uma noite de sono, uma sessão de terapia para botar a cabeça no lugar e seguir adiante. Nada melhor que um dia após o outro. Esse tem sido o meu mantra", mencionou.

Por fim, Camila planeja aproveitar as praias do Rio de Janeiro e continuar trabalhando. Atualmente, ela é professora na disciplina de história mas também começou a fazer publicidades para marcas como influenciadora digital.

"É assim, gente, um passo de cada vez. Eu sou um ser humano. A gata vai se reerguer, mas respeitando meu limite. Enfim, tenho que seguir com os meus compromissos, a vida não para. O tempo ruge e a sapucaí é grande", concluiu ela.