Beatriz cria look com sacos de lixoReprodução

Publicado 11/04/2024 13:23

Rio - Beatriz Reis está no paredão do "BBB 24" com Isabelle e Davi, e tem sido apontada em enquetes como a eliminada desta quinta-feira (11). Desde que ela travou uma briga com o baiano após a dinâmica do Sincerão na segunda-feira (8), a vendedora perdeu mais de 350 mil seguidores no Instagram.