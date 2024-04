Matteus e Isabelle se beijam no BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Matteus e Isabelle se beijam no BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/04/2024 07:36 | Atualizado 11/04/2024 08:23

Rio - O tão esperado beijo entre Matteus e Isabelle finalmente aconteceu! Os dois aproveitaram que estavam a sós no quarto Fada do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, já que Alane e Davi curtiam a festa, que teve como atração Lulu Santos, para se entregarem ao amor.

O novo casal protagonizou vários outros beijos durante a madrugada e dormiram juntinhos. Na cama, Matteus e Isabelle trocaram carinhos e elogios. "Quero ficar só te olhando", afirmou Alegrete. "Quer ficar só me olhando? Que lindo! Você é um príncipe", respondeu a manauara. O brother disse que gostou do beijo da dançarina. "Teu beijo é bom, hein. Tá louco. Eu sabia que tua boca era bonita, mas não sabia que o beijo era tão bom". "Esse galanteador", comentou Cunhã, aos risos.

O beijo entre Isabelle e Matteus repercutiu nas redes sociais. Os usuários do X, antigo Twitter elogiaram a química entre os dois. "O beijo da Isabelle e do Matteus demorou, mas veio com química, tesão e tudo", afirmou um internauta. "O tesao entre Matteus e Isabelle nesse beijo deles meu pai", opinou outro.

O tesao entre matteus e isabelle nesse beijo deles meu pai #BBB24pic.twitter.com/fxqud8DKvd — Hanna (@hannislous) April 11, 2024

podem falar o que for mas o beijo do matteus e isabelle teve uma química absurda



pic.twitter.com/yp5jUtdhNV — daniel (@daneldix) April 11, 2024

a química de isabelle e matheus do bbb maior que muitos casais de filme de romance por aí pic.twitter.com/rNQSUICN9d — maratonize (@maratonize) April 11, 2024

#Mabelle entregando o maior beijo, seja feita a nossa vontade manauara aeeeeeeeeeeee Isabelle entregou. pic.twitter.com/u80fx5AVhp — mood: a mais gostosa (@Jhennynd) April 11, 2024

as vezes é bem difícil ser solteira viu galera, pasmem eles tem uma química do cadete aaaa #Mabelle #BBB24 #Manaus pic.twitter.com/tJWX9b3HX4 — mood: a mais gostosa (@Jhennynd) April 11, 2024