Beatriz, Davi e Isabelle estão no paredão - Divulgação / TV Globo

Beatriz, Davi e Isabelle estão no paredãoDivulgação / TV Globo

Publicado 11/04/2024 15:13

Rio - Beatriz, Davi e Isabelle disputam o 20º Paredão do "BBB 24", que eliminará mais um confinado na noite desta quinta-feira (11). O resultado oficial só virá no programa ao vivo, mas as pesquisas já indicam quem vai deixar o "BBB".



Na enquete realizada no site do Dia, Beatriz aparece como a eliminada neste Paredão, com 69,49% dos votos. Davi vem em segundo lugar, com 20,11%, e Isabelle por último, com 10,40%.