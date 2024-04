Deniziane - Globo/João Cotta

Rio - MC Binn e Giovanna expressaram preocupação com Deniziane, sua colega de confinamento no "BBB 24". Ambos enviaram mensagens de apoio na madrugada desta quinta-feira (11) após ela compartilhar que está enfrentando uma crise de ansiedade e se colocaram a disposição para ouvi-la.

"Quero mandar um recado para uma pessoa que não era do Gnomos: senhorita Anny, um abraço no seu coração e muita força para você. Vi que ela postou que passou por uma crise de ansiedade. Estamos juntos. Maior satisfação. No que precisar, estamos aqui. Pode chamar", disse o cantor.

Deniziane compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (10) que tem enfrentado crises de ansiedade desde que foi eliminada do "BBB 24". Ela tem apenas 29 anos, é fisioterapeuta e se envolveu romanticamente com Matteus dentro do confinamento.



"Tive muita crise de ansiedade. Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa. É algo incontrolável. Agora entendo o que as pessoas falam que é a ansiedade. Depois que entrei no programa, esse pós que vocês já sabem, me causou isso. Estou em tratamento [terapêutico]", compartilhou ela.

Além das dificuldades emocionais, Deniziane vem enfrentando ataques e comentários negativos nas redes sociais por parte de telespectadores que torcem pelo romance entre Matteus e Isabelle . Esse cenário se intensificou após os dois se beijarem em frente às câmeras.

Os comentários afirmam que Matteus sequer se lembra de Deniziane, enquanto outros criticam o fato da fisioterapeuta ter terminado o relacionamento com o participante, ainda dentro da casa. Teve ainda quem disse que ela deveria ter se dedicado mais para manter a relação.