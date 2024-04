Lucas Henrique - Reprodução

Lucas HenriqueReprodução

Publicado 10/04/2024 15:38 | Atualizado 10/04/2024 15:55

Rio - Lucas Henrique gravou um vídeo, nesta quarta-feira (10), explicando por que ainda não conversou com Camila Moura, sua ex-mulher. Durante entrada ao vivo no "Mais Você", a professora apareceu abatida e disse que ficou aguardando uma ligação dele de madrugada.

fotogaleria

"Desculpa ,Camila, também, a gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone. Eu não estou com o meu telefone, não estou com as minhas coisas. Estou com a roupa que saí né? A mala que saí do programa, a roupa que estou usando para fazer as ações aqui de compromisso, são roupas que eu usava lá dentro da casa e hoje o dia está muito cheio, muito corrido. Os próximos dias vão ser muito corridos mesmo, mas assim que possível eu quero conversar com ela para gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível, tá bom?", escreveu ele no Instagram.



Buda falou ainda que tem recebido muitas mensagens de acolhimento. "Tem sido muito importante para poder seguir essa jornada após o programa né? Confinamento, ele mexe muito com a gente, foram 93 dias é um mundo paralelo que a gente vive lá dentro e isso é muito importante receber esse carinho de vocês.

Quero pedir desculpas pessoas que ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem", disse.

Magoada

Camila Moura, que decidiu por fim ao casamento enquanto Lucas ainda estava confinado no "BBB", aparentou estar magoada com ela ao entrar ao vivo durante a participação dele no "Mais Você", da Globo hoje.

“Esperava um pingo de hombridade dele para me procurar na madrugada. Esperava que você tentasse me contatar" desabafou ela durante a transmissão.



A professora disse ainda que deu todo o apoio possível a Buda no início do reality Show, mas não conseguiu continuar. "Te apoiei o quanto pude, o quanto aguentei. Fui internada e hospitalizada. Não desejo nada de ruim para você, mas agora preciso me cuidar. Perdi 20 quilos, estou com problemas de saúde”, revelou a mais nova influenciadora.

Ela decidiu se separar após ver Lucas flertar com Pitel dentro da casa, o que considerou uma traição.