Beatriz tem atrito com Alane no BBB 24Reprodução de vídeo

Publicado 10/04/2024 13:51

Rio - Apontada como uma das favoritas do grupo Pìpoca no início do "BBB 24", Beatriz Reis perdeu mais de 300 mil seguidores nos últimos três dias após se irritar com o possível romance entre Matteis e Isabelle e brigar com Davi.

Segundo dados obtidos no site Social Blade, a sister perdeu mais de 310 mil seguidores de segunda-feira (8) até essa quarta-feira (10). A vendedora teve uma briga com Davi, apontado como favorito para vender o programa, após ele chamá-la de egoísta na dinâmica do Sincerão do BBB.

Incomodada, ela não aceitou a justificativa e desde então os dois tem travam uma briga na casa. Bia está no paredão com Davi e Isabelle e tem grandes chances de ser eliminada por conta da rivalidade do baiano, já que ele que deseja que a sister saia do jogo e tem uma torcida forte aqui fora.