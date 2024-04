Beatriz, Davi e Isabelle estão no paredão - Divulgação / TV Globo

Beatriz, Davi e Isabelle estão no paredãoDivulgação / TV Globo

Publicado 10/04/2024 08:00 | Atualizado 10/04/2024 08:03

Rio - Na reta final do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, o 20º paredão foi formado nesta terça-feira, logo depois de Matteus conquistar a última liderança do reality . Beatriz, Isabelle e Davi estão na berlinda e disputam a preferência do público para permanecer na casa mais vigiada do país. O voto é para eliminar. Um deles deixa o reality show nesta quinta-feira.

fotogaleria

Líder, Matteus indicou Isabelle e explicou que a manauara foi a última participante a se juntar ao grupo 'Fadas'. "Tivemos uma conversa madura, estava me preparando para isso. Indico ela com uma dor no coração". Em seguida, os demais participantes votaram. Beatriz e Davi empataram com dois votos, cada. Matteus desempatou e indicou Davi ao paredão. O motorista teve direito a um contragolpe e mandou Beatriz para a berlinda.