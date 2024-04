Matteus vence a prova do líder - Reprodução de vídeo

Publicado 10/04/2024 07:31

Rio - Após a eliminação de Lucas Henrique, mais uma prova do líder do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi realizada, na noite desta terça-feira. Matteus levou a melhor na disputa e garantiu sua vaga no TOP 4 do reality show. Além da liderança, o gaúcho embolsou um prêmio de R$ 30 mil.