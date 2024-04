Davi discute com Beatriz no BBB 24 - Reprodução/Globo

Davi discute com Beatriz no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 09/04/2024 16:06

Rio - Davi se irritou novamente com Beatriz nesta terça-feira (9). O climão entre os dois começou na noite de segunda-feira (8) após ele chamá-la de egoísta durante a dinâmica do Sincerão do "BBB 24".

fotogaleria



"É uma criança de 10 anos de idade, tem que chamar a atenção toda hora. O jogo dela é esse: 'eu sei quem eu sou, é minha alegria', começa a botar alegria, que é o argumento que ela tem para utilizar é esse, infantil", disparou ele na área externa da casa. "É uma criança de 10 anos de idade, tem que chamar a atenção toda hora. O jogo dela é esse: 'eu sei quem eu sou, é minha alegria', começa a botar alegria, que é o argumento que ela tem para utilizar é esse, infantil", disparou ele na área externa da casa.

Antes disso, os dois tiveram uma nova discussão. "Eu parei na academia e te escutei. Quando eu comecei a falar com você, você levantou e saiu. Isso não é posicionamento, você tem que amadurecer para as coisas da vida", disse Davi.

"Se eu rebato uma crítica que você me fez que eu não concordo, eu não estou me posicionando porque eu tô rebatendo algo que você falou?", questiona Beatriz.



"Eu te ouvi... mas desde ontem eu falei que eu te escuto, mas sem lição de moral", completou a sister.



O baiano afirma que não queria escutar as coisas que ela disse, mas ouviu porque é uma conversa. "Tem muitas coisas que você tava falando para mim que eu não queria escutar, mas em nenhum momento te interrompi. Você tem que aprender a escutar as pessoas", completou ele.



"Eu escuto, eu tenho uma audição boa", responde ela.

Beatriz chora no quarto após briga

Depois da briga, Beatriz chorou ao desabafar com Alane sobre as frases ditas pelo baiano. Lucas Henrique entrou na conversa e afirmou: "O que você está passando, eu passei o jogo inteiro."