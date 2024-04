Boninho dá spoilers da próxima prova do Líder no BBB 24 - Reprodução

Boninho dá spoilers da próxima prova do Líder no BBB 24Reprodução

Publicado 08/04/2024 22:27

Rio - Boninho utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (8), para dar spoilers da próxima Prova do Líder no "BBB 24", que acontece na terça-feira (9) e promete ser radical. O diretor do programa mostrou os bastidores da disputa e revelou que essa é uma das maiores que o reality já fez.

fotogaleria

"Bonita essa hein? Essa vai ser animada", disse Rodrigo Dourado, também diretor do "BBB" durante o teste da prova. "Vou testar? Não. Mas fica preparado porque eu acho que essa é a maior prova que a gente já fez no Big Brother", afirmou Boninho.

No vídeo, é possível ver que os participantes devem ficar pendurados no alto por um guindaste enquanto seguram objetos.

Confira: