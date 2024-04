Fernanda Bande fala sobre ataques após deixar o BBB 24 - João Cotta/Rede Globo

Publicado 08/04/2024 20:12 | Atualizado 08/04/2024 20:15

Rio - Fernanda Bande contou que se pudesse voltar à casa do BBB 24 sairia da cama, já que ela passou boa parte da sua participação deitada no quarto Gnomo explicando que não conseguia conviver com as pessoas. Ela se arrepende de não ter curtido mais a casa, seja na piscina ou na cozinha e explicou o motivo de ficar tanto reclusa.