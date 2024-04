Ex-BBB Vinicius Rodrigues sofre acidente grave na estrada - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Vinicius Rodrigues sofre acidente grave na estradaReprodução / Instagram

Publicado 08/04/2024 10:47 | Atualizado 08/04/2024 10:48

Rio - Vinicius Rodrigues, participante do "BBB 24", sofreu um grave acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira (8). O paratleta de 29 anos compartilhou um vídeo nas redes sociais explicando que o fato aconteceu quando viajava de Maringá a caminho de Londrina, no Paraná.

"Uma caminhonete entrou na frente do ônibus a gente acabou capotando no acostamento. Ficou tombado de lado. Não tive nenhum ferimento, consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus", informou Vinicius, que disse ter apenas ferimentos leves.

"Estou bem a caminho de Londrina. Susto foi grande. Feliz por ter ajudado mais um acidente que encaro com a morte de perto".