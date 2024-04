Camila Moura responde críticas do melhor amigo de Lucas Henrique - Reprodução / Instagram

Camila Moura responde críticas do melhor amigo de Lucas Henrique Reprodução / Instagram

Publicado 08/04/2024 14:25 | Atualizado 08/04/2024 14:48

Rio - Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, do "BBB 24", rebateu nesta segunda-feira (8), as críticas que recebeu de Pedro Antonio Vieira Pereira, melhor amigo do professor, durante uma entrevista. Através do Stories no Instagram, a influenciadora se revoltou com as falas do coordenador tributário, que disse que o fim do casamento entre ela e Buda foi um "livramento" para o brother.

"Vendo uma matéria muito interessante sobre a opinião do melhor amigo do Lucas sobre mim e não é nem um pouco surpreendente", inicou Camila.



"Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB: perder alguém que é capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento'. É, perdi metade da minha para o cara, perdoei vacilos anteriores, comi o pão que o diabo amassou cuidando dele no Big Brother, todo o dinheiro que nós tínhamos, nós investimos em um sonho juntos. apoiei o cara em todos os sonhos, em tudo o que ele quis fazer, desde mestrado, doutorado. Apoiei todas as viagens, internacionais, a trabalho, virar funcionário público. Apoiei em tudo. O dia que eu abri a boca, eu virei um livramento? É sério isso?", continuou.

"Surreal. Quinze anos com o cara, os amigos convivendo com a gente, para o momento que a mulher decide não aceitar o que já tinha aceitado antes, o que já tinha perdoado antes, aí eu sou oportunista, biscoiteira, livramento. Olha como a nossa sociedade é. Está explicado porque as mulheres são cobradas como são e os homens isentos em tudo? Esse trecho é toda explicação sociológica da nossa sociedade”, opinou.



"Lucas perdeu mesmo, uma grande mulher, esposa, uma mulher que amava ele para c*ralho, uma puta companheira. Perdeu mesmo, muito. Eu tenho total noção de que foi ele quem saiu perdendo: uma baita de uma mulher, o amor da vida dele", disparou.



"Eu nunca me pronunciei sobre nenhuma das matérias sobre familiares e amigos do Lucas que deram opinião sobre isso. Eu li todas? Sim. Fiquei mal? Para c*ralho. Minha saúde mental foi para o saco. É muito ruim mesmo você ver pessoas que gosta, já que você não para de gostar do dia para noite, que eu convivi metade da minha vida, falando mal de mim pelo fato de eu não aceitar calada uma coisa que era recorrente, que já tinha acontecido no meu relacionamento, e que alguns deles sabiam. É triste", desabafou.



"Vejo algumas matérias cobrando saúde mental dele, mas engraçado, eu nunca me pronunciei, nunca me dei opinião sobre a família do Lucas, sempre disse que não iria falar deles, que não desejava mal e que não queria criar rixa entre famílias, mesmo que façam matérias sobre mim", falou.



Por fim, Camila disse que não vai ficar calada até o ex-marido sair do reality. "Lugar de mulher é calada, deitada chorando em um quarto escuro esperando o marido voltar para casa. Esse é o lugar que eu deveria ficar em 2024, século 21? Deprimida, esperando ele voltar para casa para me explicar o inexplicável. Uma pena, vocês não vão me ver assim".

Camila Moura ironiza provável eliminação do ex no BBB 24

Camila Moura ironizou ainda a provável eliminação dele no paredão enfrentado com Alane e Isabelle. Em um vídeo postado nos stories do Instagram, ela disse:

"Tem três horas que cheguei em São Paulo, acabei de descobrir que vou voltar para o Rio hoje à noite porque amanhã tem evento especial no Rio de Janeiro e eu tenho que estar na cidade. Não vou nem desfazer a mala, é a vida da biscoiteira influencer", disse.

Camila anunciou o fim do seu casamento durante o confinamento de Buda, após vê-lo flertar com Pitel dentro da casa. Ela afirma que o casamento deles não era aberta e considerou a atitude dele uma traição.



A professora de História deu entrada no pedido de divórcio e na sexta-feira (5), a Justiça do Rio de Janeiro oficializou o divórcio litigioso de Camila Moura e Lucas Henrique.