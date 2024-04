Vídeo de Fernanda do BBB 24 na Times Square viraliza na web - Reprodução / X

Publicado 08/04/2024 09:54

Rio - Um vídeo de Fernanda Bande, do BBB 24, exibido em um dos prédios da Times Square, em Nova York, viralizou nas redes sociais. As imagens foram uma homenagem feitas por fãs da sister, que foi a 15ª eliminada do reality.