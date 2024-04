Alane, Isabelle e Lucas Henrique estão no paredão - Divulgação / TV Globo

Publicado 08/04/2024 07:58 | Atualizado 08/04/2024 08:41

Rio - Depois de uma noite cheia de emoções, o 19º paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi formado, neste domingo. Alane, Isabelle e Lucas Henrique estão na berlinda e disputam a preferência do público para continuar no reality show. Um deles deixa a disputa pelo prêmio milionário neste domingo. Quem será?