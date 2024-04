Giovanna é a 18º eliminada do BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Giovanna é a 18º eliminada do BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/04/2024 07:29

Rio - Fim de jogo para Giovanna! A nutricionista foi eliminada do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite deste domingo, com 75,35% da média dos votos. Ela levou a pior na disputa contra Alane, que teve 20,06% dos votos, e Davi, que obteve 4,59%.

fotogaleria

Em seu discurso, Tadeu Schmidt lembrou a fratura de Giovanna no pé nos primeiros dias de reality e como ela conseguiu protagonismo após sua recuperação. "Como seria se, no terceiro dia da temporada, na primeira festa, a Giovanna não tivesse resolvido brincar naquele joguinho de dança? Se não tivesse fraturado o quinto metatarso do pé esquerdo? Se não tivesse ficado praticamente dois meses sem poder participar plenamente do BBB? Foi só se recuperar e logo conseguir o protagonismo. O que poderia ter acontecido se não tivesse se machucado? E como isso afetaria a casa toda? Essa pergunta vai ficar na sua cabeça pra sempre. Não tem jeito. Quem sai hoje é você, Giovanna".

A nutricionista se despediu dos demais participantes da sala e avisou: "Vejo vocês todos semana que vem!", disse ela sobre a final do "BBB 24". Momentos depois, Giovanna foi recebida por Tadeu no palco e falou sobre sua relação com MC Bin Laden, com quem viveu um affair na casa. "Não sei. A gente se resolveu agora nos últimos dias, ele foi muito importante pra mim. Ele é um cara muito legal que, com certeza, eu vou levar pra minha vida. A gente tem amizade, acima de tudo, isso é garantido, já ficou definido entre a gente", declarou.