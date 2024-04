MC Bin Laden encontra irmã de Davi, seu adversário no BBB 24 - Reprodução / X

MC Bin Laden encontra irmã de Davi, seu adversário no BBB 24Reprodução / X

Publicado 06/04/2024 21:59 | Atualizado 06/04/2024 22:00

Rio - MC Bin Laden, eliminado do "BBB 24" na última quinta (4) com 80,34% dos votos, encontrou neste sábado (6), a irmã de Davi no Rio de Janeiro. Através das redes sociais, o cantor publicou um clique ao lado de Raquel e disse que ficou feliz em saber que a família do adversário no reality não tem nada contra ele.

"Olha com quem trombei, Raquel, irmã do Davi. Satisfação", escreveu ele no Stories do Instagram.



A baiana repostou a foto com o funkeiro e brincou: "Calma, Calabreso... Independente do jogo, espero a amizade deles aqui fora".



Confira: