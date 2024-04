Campeões do BBB desde 2020 - Reprodução / Montagem

Publicado 05/04/2024 17:18 | Atualizado 05/04/2024 17:34

A eliminação de MC Bin Laden, último integrante do Camarote da edição do "BBB 24", deixou sete pessoas na competição apenas do grupo Pipoca — esta será a primeira final composta apenas por anônimos desde que a novidade surgiu, no "BBB 20".

Naquela edição, a casa foi divida pela metade, com nove participantes para cada lado. O "BBB 24" aumentou o número de jogadores, 24, reduzindo o grupo Camarote para seis.

Entre os artistas, Wanessa Camargo foi expulsa após agredir Davi e Vanessa Lopes apertou o botão de desistência. Vinicius Rodrigues, Yasmin Brunet, Rodriguinho e MC Bin Laden saíram da casa através do paredão, com o funkeiro sendo o 17º eliminado.

Inicialmente, a novidade do Camarote balançou brothers, sisters e os telespectadores, que levantaram a possibilidade dos famosos começarem o jogo com vantagem por conta dos fãs. O próprio histórico do programa mostrou que não é bem assim: as finais seguintes incluíram ao menos dois integrantes do Camarote, mas apenas um foi campeão desde 2020. Confira:



"BBB 20": Manu Gavassi e Rafa Kalimann; Thelma Assis, pipoca, foi campeã

"BBB 21": Fiuk e Camilla de Lucas; Juliette, pipoca, foi campeã

"BBB 22": Arthur Aguiar (campeão), Paulo André e Douglas Silva;

"BBB 23": Aline Wirley e Bruna Griphao, Amanda, pipoca, foi campeã