Matteus - Reprodução/Globo

MatteusReprodução/Globo

Publicado 05/04/2024 15:47 | Atualizado 05/04/2024 16:01

Rio - Matteus conquistou a última prova do Anjo do "BBB 24" nesta sexta-feira (05), na qual agilidade e sorte foram essenciais. Esta é a quinta vez que o participante vence esse tipo de dinâmica na atual temporada.

A dinâmica começou com um sorteio e o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que esta seria a última disputa pelo anjo nesta edição. A ordem de participação na prova foi Matteus, Giovanna, Davi, Beatriz, Alane e Isabelle.

O objetivo era encontrar dez placas no labirinto e atravessá-lo no menor tempo possível, sem sair do trajeto demarcado. Matteus foi o mais ágil, completando a prova em menos de dois minutos. O tempo total dele foi de 1m40s.

Giovanna levou 4m21s, Davi 3m42s, e Beatriz precisou de 2m33s, mas esqueceu de pegar uma das placas. Alane não conseguiu encontrar todas as placas e foi desclassificada após extrapolar o limite de cinco minutos de prova.

Isabelle, apesar de começar bem, acabou se perdendo e também foi desclassificada após ultrapassar o tempo limite de cinco minutos. Matteus ganhou a imunidade para o 18° Paredão e um prêmio de R$ 10 mil. Ele não poderá imunizar outro participante.