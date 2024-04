Camila Moura - Reprodução/Globo

Publicado 05/04/2024 17:49 | Atualizado 05/04/2024 17:56

Rio - Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda , compartilhou nesta sexta-feira (05) que o participante do "BBB 24" foi o único homem com quem ela se relacionou. A declaração foi feita durante uma entrevista para Lucas Selfie, no podcast "Selfie Service".

"Ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro beijo na boca, primeira transa... Ainda é", declarou ela. Durante a entrevista, Camila reforçou que decidiu terminar o casamento porque se sentiu traída e afirmou que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu.

Ela mencionou que o casal já tinha passado por uma crise devido a infidelidades do marido. Camila o perdoou e até fizeram terapia de casal. No entanto, após o suposto flerte de Lucas com Pitel no reality, escolheu terminar o casamento depois de ser chamada de "corna" na capital fluminense, onde mora.



Depois disso, Camila se tornou popular nas redes sociais, conquistando mais de três milhões de seguidores, mas enfatiza que ainda é uma pessoa reservada quanto a sua vida pessoal, apesar da forma pela qual se sentiu nacionalmente exposta.

"Pode não parecer, mas sou reservada, tanto que meu Instagram era privado. Minha vida sempre foi muito privada, minhas informações sempre foram muito pessoais, então é um pouco assustador ter essa atenção e tanta gente me seguindo", disse ela.