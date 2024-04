Foi a quinta vez que Buda conquistou a liderança - Reprodução / TV Globo

Foi a quinta vez que Buda conquistou a liderançaReprodução / TV Globo

Publicado 05/04/2024 07:37

Rio - Lucas Henrique, o Buda, venceu a Prova do Líder do "BBB 24" desta quinta-feira (4) e garantiu mais alguns dias na casa. Esta é a quinta vez que o professor conquista a liderança.

A prova aconteceu após a eliminação do MC Bin Laden e exigiu atenção dos brothers, que precisaram memorizar uma sequência de pedidos de cervejas e números diferentes. Em seguida, eles tinham que informar qual era o número solicitado no telão.

Lucas foi o primeiro a marcar oito pontos e venceu a disputa. O professor comemorou a vitória ao lado de Giovanna, para quem deu a pulseira do VIP.

Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt mostrou a dinâmica dos próximos dias.

Nesta sexta-feira (5), os confinados vão disputar a Prova do Anjo, que será autoimune, e depois haverá a formação de um Paredão triplo, com um indicado do líder e os dois menos votados no confessionário. Neste caso, a votação fechada será para salvar alguém.