Sônia Abrão critica postura de Paulo Ricardo com Davi no BBB - Reprodução/RedeTV!

Publicado 04/04/2024 16:54

Rio - Sônia Abrão fez um longo desabafo criticando a postura de Paulo Ricardo na festa do "BBB 24", que ignorou Davi e cumprimentou todos os outros brothers. A cena viralizou nas redes sociais e incomodou também os fãs do baiano.

"A gente já viu vários desses ângulos nas redes sociais e muitas pessoas já viram esses vídeos muitas e muitas vezes para analisar. Porque a gente não é técnico, mas também tem essa mania, quer saber se tem alguma coisa que a gente possa não ter percebido. Esse vídeo do Paulo Ricardo, você assiste, assiste e você vê uma única cena, ele ignorando o Davi. Por que? Onde é que está esse motivo? Ali ele não está no papel de torcedor", pontuou ela no "A Tarde é Sua" desta quinta-feira (4).

Sônia disse que independente dele torcer ou não para alguém, tem que tratar as pessoas todas com educação e respeito. "Quem é fã dele vai continuar sendo aqui fora. O Davi, eu não sei o que ele vai sentir pelo Paulo Ricardo agora".

A apresentadora lembrou que Sabrina Sato foi atenciosa com todos, assim como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Xande de Pilares. "Joelma tratou todo mundo igual, ela gostava muito do Davi, mas nem por isso ela deixou de dançar, de bater cabelo com o Buda, de abraçar o Buda, de dar a mão para os outros, todo mundo fez isso. Porque naquele momento todo mundo é fã ou pelo menos admira o trabalho da pessoa e você trata dessa maneira?", completou.

"Eu acho cruel, gente, de verdade. Eu não sei e fico até engasgada com esse tipo de coisa. Como você pode tratar uma pessoa desse jeito? Você pode humilhar para 100 milhões de pessoas, você pode fazer de conta que aquela pessoa que veio se estender a mão e achava que ia ganhar um abraço, foi simplesmente ignorada", concluiu ela, com a voz embargada.