Davi e a mulherReprodução/Instagram

Publicado 04/04/2024 12:03 | Atualizado 04/04/2024 12:27

Rio - Mani, a namorada de Davi, decidiu postar uma indireta nas redes sociais após o cantor Paulo Ricardo, responsável pela música de abertura do "BBB 24", não cumprimentar o brother na festa do reality show, ocorrida nesta quarta-feira (03).

"4 de abril de 2024. Hoje é o dia do abraço no Brasil. Davi, meu amor, o Brasil inteiro lhe abraçou", ela escreveu em uma publicação feita nesta quinta-feira (04). Apesar da indireta, é importante ressaltar que o Dia do Abraço é comemorado apenas no dia 22 de maio.