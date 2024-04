Alane se emociona ao ver vídeo em homenagem ao top 8 do BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Publicado 04/04/2024 07:36 | Atualizado 04/04/2024 07:38

Rio - A madrugada desta quinta-feira (4) na casa mais vigiada do Brasil foi de muita emoção entre os confinados. O top 8 do BBB 24 se surpreendeu com uma homenagem durante a festa, quando foi exibido um vídeo mostrando trechos da apresentação de cada um ao entrar no programa e de momentos fora do reality.



Após a exibição das imagens, Davi e Isabelle se abraçaram, Giovanna abraçou Lucas e Matteus, muito emocionado, foi acolhido por Beatriz.

A festa começou com um show intimista de Paulo Ricardo, que embalou os brothers com a música “Vida Real”, tema do Big Brother Brasil. A noite também contou com atrações internacionais. A banda cadadense Magic! e a cantora Cyndi Lauper se apresentaram nos telões do evento.



Ao longo do evento, os brothers dançaram juntos, com direito à interação de Davi e MC Bin Laden, que já protagonizaram as maiores brigas na casa. Os dois cantaram e até fizeram uma coreografia juntos.



Mas a noite não foi só de música. Davi e Isabelle tiveram uma conversa durante a madrugada. O baiano disse que a sister não deve se sentir pressionada por ele. "Eu não te pressiono em nenhum momento. Você é livre, faz o que quiser. A vida é sua, você já é adulta. Eu só queria te ajudar a resolver a situação com a qual está incomodada".

Davi para Isabelle: "Eu não te pressiono. Aqui você é livre e você faz o que quiser" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/p0INs8XKOh — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024



Vale lembrar que na tarde desta quarta-feira (3), a



Após ouvir o desabafo da amiga, o motorista de aplicativo chamou sua atenção, dizendo que não a estava pressionando e que ela estava querendo culpá-lo.



Paredão



Nesta quinta-feira (4), acontecerá o 17º Paredão da edição 24 do BBB. Davi e MC Bin Laden disputam a permanência na casa.