Fernanda comemora ao atingir 2 mihões de seguidores - Reprodução/Instagram

Fernanda comemora ao atingir 2 mihões de seguidoresReprodução/Instagram

Publicado 03/04/2024 17:14 | Atualizado 03/04/2024 17:16

Rio - Fernanda Bande tem conquistado cada vez mais seguidores depois que deixou o "BBB 24". Nessa quarta-feira (4) ela bateu dois milhões de pessoas no Instagram e comemorou o número em uma postagem.

"Veio aí o 2M! Obrigada, minha alcateia! Nossa família só cresce a cada dia! Estou radiante por tudo que está acontecendo e muito feliz em embarcar nessa bela jornada com todos vocês. Vamos seguir juntos, rumo a novos momentos, memórias e conquistas!", escreveu ela, que ficou conhecida como Loba por seus fãs.

Segundo dados obtidos no site Social Blade, que mede o número de seguidores de influenciadores, Fernanda ganhou quase um milhão de seguidores desde a sua eliminação no domingo (31) até hoje e passou de 1.293.620 seguidores para mais de 2.154.000.

Só no dia seguinte da sua eliminação, em que participou do "Mais Você" com Ana Maria Braga e polemizou ao dar respostas atravessadas , ela conquistou mais de 480 mil novos seguidores.