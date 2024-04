Deborah Secco posa ao lado de Pitel - Reprodução

Deborah Secco posa ao lado de PitelReprodução

Publicado 03/04/2024 16:58

Rio - Deborah Secco compartilhou, nesta quarta-feira (3), uma série de fotos ao lado de Giovanna Pitel, 16ª eliminada do "BBB 24", da TV Globo. Em seu Instagram, a atriz, que visitou a casa mais vigiada do Brasil em fevereiro , compartilhou o reencontro com a assistente social.