Ex-BBB Fernanda grava quadro pelas ruas de Nova Iguaçu deitada em cama - Reprodução

Ex-BBB Fernanda grava quadro pelas ruas de Nova Iguaçu deitada em camaReprodução

Publicado 03/04/2024 13:35 | Atualizado 03/04/2024 13:39

Rio - A ex-BBB Fernanda Bande gravou um quadro com Diogo Defante deitada em uma cama - bem do jeito que ela mais gostava ficar no reality show da Globo. O cenário escolhido chamou a atenção: ela ficou deitada pelas ruas de Nova Iguaçu nesta quarta-feira (3).

fotogaleria

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a confeiteira cercada de pessoas, distribuindo sorrisos e abraços enquanto era empurrada na cama de rodinhas.



DO NADA A FERNANDA EM NOVA IGUAÇU EM CIMA DE UMA CAMA KKKKKKK pic.twitter.com/KX2mhtyDuo — Aislan (@eu_aislan) April 3, 2024

"Eu não estou sumida de propósito, é porque o Gabriel não pagou as contas do meu telefone, então estou sem internet, sem nada. Aí eu fico 'roubando' o wi-fi dos outros e está uma loucura. A gente vai resolver, a equipe está correndo para conseguir. Eu estou aqui, vocês não tem noção, vou gravar com o Diogo, só loucura, só doideira".