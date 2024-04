Pitel reencontra Rodriguinho em hotel - Reprodução de vídeo

Publicado 03/04/2024 09:50

Rio - Fora da casa mais vigiada do Brasil, Giovanna Pitel se emocionou com a visita de Rodriguinho no hotel onde está hospedada no Rio, na madrugada desta quarta-feira. A assistente social se surpreendeu ao ver o amigo, seu grande aliado no "Big Brother Brasil 24", na porta do quarto, deu um grito e logo o abraçou.

"Senti tanto sua falta, Rodrigo", disse a alagoana aos prantos. "Estou aqui, acha que eu ia deixar você sozinha nessa hora?", comentou o ex-vocalista de Os Travesssos. "Achei que você tinha me bloqueado", afirmou ela, arrancando risos do pagodeiro. "Que bloquear o que? Tá maluca", reagiu ele. Na sequência, ela conheceu Bruna Amaral, mulher do cantor, e a abraçou.

Um vídeo do reencontro deles foi compartilhado nas redes sociais. "Nosso vovócito, Rodriguinho, não poderia deixar de receber a nossa Pitel com muito carinho, amor e apoio! Foi lindo esse reencontro. É linda e genuína a relação de pai e filha que eles tem, é leve de acompanhar. E tivemos sim, muitos, muitos puxões de orelha da Pitel no Rodriguinho", dizia a legenda.

Rodriguinho também falou sobre o momento. "Como é bom poder te dar esse abraço! Seja bem-vinda. Você foi um presente que eu ganhei e vou levar para a vida", escreveu ele na publicação.