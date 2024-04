Pitel fala sobre relação com Lucas e descobre que brother está solteiro - Reprodução de vídeo

Publicado 03/04/2024 09:00

Rio - Eliminada do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, Giovanna Pitel marcou presença no "Bate-Papo BBB", do Globoplay, e repercutiu alguns momentos de sua participação no reality show. Na atração, a alagoana assistiu algumas cenas suas com Lucas Henrique e descobriu que o relacionamento do brother com Camila Moura está em crise após alguns comentários feitos pelo capoeirista em relação a ela.

"Meu pai eterno! A gente era muito amigo, eu acho que nessa gracinha dele, ele ficou pilhado porque a Camila não apareceu no vídeo (do anjo). Era só amizade, ele é alguém incrível. Ele estava muito preocupado com a Camila", explicou. "Eu imaginei, de verdade, quando ela não apareceu no vídeo. Espero que eles fiquem bem, ele fala dela com muito amor. Espero que eles conversem e decidam o que é melhor. Só não cabe a mim, eu acho", completou.

O apresentador Ed Gama deixou claro para Pitel que Camila em momento nenhum estimulou uma rivalidade feminina entre elas."A mulher dele foi na rede social e se disse solteira. Não estimulou nenhuma rivalidade feminina com você, não atribuiu nenhuma rivalidade a você". A alagoana reagiu: "Eu imaginei quando ela não apareceu. Mas eu espero que eles fiquem bem. Ele fala dela com muito amor. Só não cabe a mim isso, eu acho".



Entenda

Camila conquistou mais de dois milhões de seguidores no Instagram após desabafar sobe o flerte de Lucas com Pitel dentro da casa mais vigiada do Brasil. A professora de história disse que considerou a situação como traição e contou que foi motivo de 'chacota'. Ela também anunciou que estava torcendo por Davi e negou que estaria cobrando R$ 100 mil por publicidade.

Em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT, Camila falou sobre sua fase atual e deixou no ar a possibilidade de uma volta após o reality show . "Isso aí eu não posso bater o martelo porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não porque não tenho bola de cristal", contou.