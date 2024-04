Camila Moura dá entrevista ao Fofocalizando, do SBT - Reprodução/SBT

Publicado 02/04/2024 18:37 | Atualizado 02/04/2024 18:42

Rio - Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique , do "BBB 24", disse que decidiu se manifestar sobre o fim do seu casamento porque se sentiu humilhada ao ver o marido flertar com Pitel no programa. A decisão aconteceu quando ela saiu na rua e se sentiu exposta.

"Foi quando eu fui ao mercado e me chamaram de corna e eu falei não dá, não vou ficar lutando pelo cara e ele não consegue fazer o mínimo por mim que é não me expor", contou ela em entrevista ao programa "Fofocalizando", do SBT.

A professora, que estava desempregada, ganhou milhões de seguidores ao se manifestar sobre o que ela considerou uma traição e passou a declarar torcida por Davi. Atualmente, ela fatura com publicidades nas redes sociais.

Ao ser perguntada se o fim do casamento é definitivo, ela deixa no ar a possibilidade de uma volta após o reality show. "Isso aí eu não posso bater o martelo porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não porque não tenho bola de cristal", contou.

Rica?

Camila passou a faturar alto após viralizar, mas prefere não detalhar sobre os ganhos com publicidade.

"A ideia não existe essa tal rentabilidade que as pessoas imaginam, eu não fiz nada proposital, não tinha dimensão que isso ia tomar, só cheguei muito chateada de virar chacota no mercado, ser chamada de corna e falei, eu preciso me defender. Não tinha noção de fazer um milhão de seguidores em menos de 24 horas", contou.

Após toda a repercussão, a professora disse ainda que já deu entrada no pedido de divórcio e falou ainda que conversaria com Pitel normalmente, já que o problema não é com ela.