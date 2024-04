Pitel e Lucas no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 02/04/2024 13:50

Rio - No dia de eliminação no "BBB 24", Giovanna Pitel cantou a música "Deixe-me Ir", do grupo 1Kilo, nesta terça-feira (2) e Lucas Henrique reagiu.

"Diz que não me quer por perto, mas diz olhando nos meus olhos...", Pitel canta uma parte da letra e o brother brinca: "Não quero. Não quero".

Logo em seguida, ele se joga em cima de Pitel na cama e grita: "Mentira!".

"Lucas pediu hoje no Raio-X dele pra me tirarem que ele não aguentava mais", brincou a sister.

A assistente social enfrenta o paredão dessa noite com Alane e Beatriz. O resultado só será divulgado à noite, mas uma enquete realizada pelo O DIA indica que Pitel será a eliminada Na pesquisa, Pitel ficou com 70,68% das intenções de voto. Alane vem em segundo lugar, com 15,21% e Beatriz em terceiro, com 14,11%.O Paredão com as sisters foi formado na noite do último domingo (31). Após a eliminação de Fernanda, os confinados participaram da Prova do Líder, que coroou mais uma vez Giovanna.