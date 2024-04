Ex-BBB Fernanda ganha boneca de fã na porta da Globo - Delson Silva/Ag.News

Ex-BBB Fernanda ganha boneca de fã na porta da GloboDelson Silva/Ag.News

Publicado 01/04/2024 17:48

Rio - "Chora, bonequinha!!". A frase disparada por Fernanda durante discussão com Alane no "BBB 24" viralizou nas redes sociais e virou inspiração de presente.

fotogaleria

Ao deixar os Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (1), a mais recente eliminada do programa ganhou de um fã uma boneca e um cartaz com a frase. A confeteira deu risada do presente, posou para fotos com o admirador e também atendeu outros fãs no local.

Na Semana Turbo do "BBB 24", Fernanda foi a 15ª eliminada do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, com 57,09% dos votos, neste domingo. Ela disputou a permanência na casa com Giovanna e Beatriz, que tiveram 37,85% e 5,06% da média dos votos, respectivamente.

No discurso de Fernanda, Tadeu Schmidt relembrou a trajetória da modelo no reality e citou nomes de filmes clássicos, já que a sister fazia referências a muitos longas no programa.

"O BBB é um jogo onde os fracos não têm vez. É coisa de gente grande. Se é para correr ou morrer, corra. Não fica à espera de um milagre, porque ele não vem. Mesmo se nada der certo, tem que continuar acreditando, tentando, é questão de honra. Para fazer a travessia desses 100 dias e, na chegada, receber o sabor da vitória, diga: com licença, eu vou à luta", afirmou em um trecho.