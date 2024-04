Ex-BBB Fernanda chora ao ver o filho Marcelo em tratamento de psicomotricidade - Reproduão/Instagram

Publicado 01/04/2024 14:45 | Atualizado 01/04/2024 14:46

Rio - Fernanda Bande chorou ao ver um vídeo do filho Marcelo, 11 anos fazer tratamento de psicomotricidade, que trabalha o movimento humano na relação interna e externa. O menino está dentro do espectro autista e emocionou a mãe.

"Ele está maior? Ele está gostando? Ele está enorme, cara... Olha ele, montando as coisinhas", disse ela, emocionada.

última eliminada do BBB 24 quis saber se o filho está estudando ainda na mesma escola e repetia chorando o quanto estava emocionada por ele crescer nos últimos meses em que ela esteve confinada. "Está um homenzinho".

"Gravamos para vocês a reação da Nanda ao ver imagens do Marcelo durante o tratamento de psicomotricidade. Como todos sabem, o maior objetivo dela era proporcionar o melhor para os filhos e já está colhendo todos esses frutos!", diz a legenda do vídeo publicado no Instagram da ex-BBB.

Além de Marcelo, a confeiteira também é mãe de Laura, de 6 anos.