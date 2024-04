Giovanna vence a prova do líder - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/04/2024 07:52

Rio - Com o modo turbo ativado, após a eliminação de Fernanda, mais uma prova do líder foi disputada pelos participantes no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, neste domingo. Giovanna levou a melhor e conquistou a liderança pela terceira vez no reality show.