Publicado 31/03/2024 20:52 | Atualizado 31/03/2024 20:57

Rio - Matteus conversou com Beatriz e Alane neste domingo (31), durante ao almoço do anjo, sobre o atrito recente que teve com Davi no " BBB 24 ". O gaúcho, que havia se entendido com o baiano pouco antes, descreveu o temperamento do colega como "reativo".

"Eu entendo o receio dele em relação ao peso das palavras aqui, mas, em nenhum momento, minha intenção foi dizer: 'O Davi é um cara desrespeitador e não sei o quê'", compartilhou sobre seu ponto de vista.

"Mesmo que algum adversário nosso venha falar algo, como 'vocês são desrespeitosos', o público, com toda a experiência do programa, já conhece. Então, mesmo que alguém diga algo assim, o público vai perceber que não é verdade", acrescentou Alane.

Por fim, Matteus continuou explicando sua visão sobre Davi: "Eu vejo que o temperamento dele é assim. Tipo, de ser reativo. No sentido de... tu falou alguma coisa para ele, ele fica assim: 'Eu estou no jogo aqui'. Ele fala isso: 'Eu sou razão, eu sou do jogo. Eu tenho que mostrar que eu estou me posicionando em qualquer coisa. Qualquer pessoa que falar que é alguma coisa para mim, eu vou... se eu vir que tem que falar, eu vou falar. Eu vejo muito isso também. Só que eu também vejo que, em determinadas situações, não tem necessidade de tu te alterar".