Publicado 30/03/2024 19:36 | Atualizado 30/03/2024 19:41

Rio - Davi opinou sobre a relação de Isabelle e Matteus no "BBB 24" neste sábado (30), após a dançarina chamar o baiano para conversar sobre o assunto. Ela expressou preocupação por estar d ando a entender que poderia ter um relacionamento romântico com o gaúcho

"Eu já tenho uma opinião na minha cabeça. Não aconteceria nada. Não vai acontecer", afirmou Isabelle. "Você quer minha opinião? De amigo, de irmão", respondeu Davi. "Quem tá de fora realmente percebe que vai acontecer alguma coisa", acrescentou ele.

Durante a festa comandada por Ivete Sangalo, a cantora brincou com Matteus e disse que ele poderia beijar mais uma vez no reality show e a conversa entre Davi e Isabelle continuou mesmo com a entrada do gaúcho no quarto.

"É porque quando a gente tá de dentro, a gente não tem essa percepção. Eu, pelo menos. E assim, eu não nego que eu sou muito alegre, empolgada, quero viver. Quando tem muita gente falando, a minha cabeça começa a ficar assim... Ouço ou não ouço? Começo a ficar doidinha", desabafou ela.