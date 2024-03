Davi - Reprodução/Globo

Rio - Davi relembrou uma experiência marcante de sua infância relacionada ao trabalho . Durante uma conversa com Isabelle enquanto ambos treinavam na academia, ele compartilhou sobre a época em que começou a trabalhar para contribuir com a renda familiar.

Ele destacou que esse período de sua infância se intensificou durante a separação de seus pais, quando tinha entre 11 e 14 anos. Seu primeiro trabalho foi com venda de rua, que consistia em pastel e banana acompanhados de suco de maracujá.

Sua mãe organizava tudo colocando uma mochila em suas costas com a garrafa de suco e copos, enquanto ele carregava a vasilha com os lanches no ombro. No início, ele confessou sentir vergonha ao abordar as pessoas, oferecendo os lanches por R$ 1.

Porém, ao abrir a vasilha e mostrar os produtos bem apresentados e quentes, as pessoas se interessavam. Ele recordou que o primeiro dia foi o mais desafiador em termos de vergonha, mas conseguiu vender tudo o que tinha levado para a venda.

"Lembro que a primeira coisa que eu vendi na rua foi pastel e banana com suco de maracujá. No primeiro dia eu fiquei com vergonha. Eu chegava para as pessoas quietinho e falava: 'Tia, a senhora quer pastel e banana real? Tá R$ 1'. As pessoas sempre pediam pra ver. E quando eu abria a vasilha, estava quente e bem apresentado, sabe? Minha mãe sempre deixava arrumadinho. Aí [falavam]: 'Quero dois'. Aí comiam três, quatro. 'Tem suco?'. 'Tem'. E eu dava o suco. O primeiro dia foi o mais vergonhoso, mas eu conseguia vender tudo. Foi a primeira coisa que eu fiz", disse ele.