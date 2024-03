Matteus - Reprodução/Globo

Publicado 29/03/2024 15:48 | Atualizado 29/03/2024 16:06

Rio - Matteus conquistou a última prova do anjo do "BBB 24". É a quarta vez que ele ganha essa disputa na atual edição do reality show. Nesta semana, os participantes jogaram uma versão de "boliche", onde precisavam acertar bolinhas em "obstáculos" para "limpar" três pistas.

A dinâmica da prova envolveu duelos entre dois jogadores, sorteados no início da competição. O vencedor de cada duelo, ou seja, quem "limpava" suas três pistas primeiro, avançava para as semifinais e, em seguida, para a final.

Apenas oito participantes estiveram na prova, já que Pitel, como líder, não competiu, e Fernanda foi sorteada para ficar de fora. Na primeira fase, MC Bin Laden enfrentou Giovanna e venceu a disputa. Alane venceu Isabelle , Davi venceu Beatriz, e Matteus venceu Lucas "Buda".

Como parte do prêmio, o Anjo desta semana está imune e recebe um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil, além de um ano de produtos de limpeza do patrocinador.

Na semifinal, Alane superou MC Bin Laden, que causou danos ao cenário da prova, enquanto Matteus venceu Davi. Na final, Alane e Matteus disputaram, e foi Matteus quem levou a melhor, consagrando-se como o anjo da semana.

Após a vitória de Matteus na prova, os participantes foram escolhidos para o castigo do monstro e para o almoço especial do anjo. MC Bin Laden e Giovanna foram os selecionados para a punição. Por outro lado, Alane e Beatriz tiveram sorte e foram convidadas para o benefício.