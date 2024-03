Giovanna Pitel é a nova líder do BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/03/2024 07:31

Rio - Giovanna Pitel venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite desta quinta-feira. A assistente social levou a melhor na disputa que envolvia memória. Os participantes conferiam imagens exibidas no telão e depois respondiam se as afirmações feitas sobre elas eram verdadeiras ou falsas. Além da liderança, ela ainda ganhou um carro novinho.

Com a vitória, Pitel escolheu Fernanda e Lucas Henrique para integrarem o VIP. Na Xepa, estão: Davi, Matteus, Isabelle, Alane, Beatriz, MC Bin Laden e Giovanna. A sister também elegeu seus alvos ao paredão, no 'Na Mira do Líder'. São eles: Matteus e Beatriz.

Em conversa com seus aliados, Pitel revelou que pretende indicar o gaúcho para a berlinda, caso ele não vença a prova do anjo.