FernandaReprodução/Globo

Publicado 29/03/2024 17:36 | Atualizado 29/03/2024 17:45

Rio - Fernanda desabafou sobre o jogo com Lucas e Pitel e expressou sua frustração nesta sexta-feira (29), afirmando não achar justo algumas pessoas estarem em posições confortáveis na casa.

"Não acho nem um pouco justo alguém dormir em paz, acordar em paz e levantar aqui todo dia sabendo que já é Top 3", declarou sem citar nomes a princípio.

"Acho que essas pessoas deveriam sentir um risco e o medo de poder sair, mas parece que não sentem. Parece que nem passa por ele que é possível isso acontecer. Isso me desconforta", acrescentou ela.

confeiteira ainda mencionou que, se fosse líder novamente, pensaria por esse lado e não permitiria que essas pessoas tivessem paz na casa.

"Nessa reta final não tem descanso. Mas acho que algumas pessoas têm descanso e é isso que me irrita. Não é questão de eu ter uma cisma. Me irrita profundamente a gente aqui estar sempre com medo e receio de algumas coisas, e ter gente que dorme em paz nessa casa todos os dias. Uma dessas pessoas é a Cunhã [Isabelle]. Ela não vai ser votada tão fácil", opinou Fernanda.