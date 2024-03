Davi - Reprodução/Globo

Publicado 28/03/2024 21:39

Rio - Davi, Matteus, Isabelle, Bia e Alane chegaram a um consenso de que votarão em Fernanda para o próximo Paredão do " BBB 24".

Uma segunda opção foi considerada caso a confeiteira esteja imune, e todos concordaram em votar em Giovanna, com exceção de Isabelle.

O baiano argumentou com a amiga sobre a necessidade de separar amizade e jogo, destacando que, no contexto do programa, é importante focar nas estratégias e não deixar questões pessoais interferirem.

"É questão de jogo. Quer dizer que ela vota em nós aqui e você que está aqui não vota nela, aí amanhã ela pega e vota em você. Aqui é um jogo e ela sabe separar isso, você precisa separar amizade de jogo", disse.

Matteus também reforçou esse ponto, salientando que Giovanna não tem priorizado a amizade de Isabelle há algum tempo.