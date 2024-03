Leidy Elin ganha camisa com foto de Davi - Ag.news

Publicado 27/03/2024 17:33 | Atualizado 27/03/2024 17:35

Rio - Leidy Elin foi recebida por um grupos de fãs, nesta quarta-feira (27), ao deixar os Estúdios Globo em Curicica, na Zona Oeste. Um deles a surpreendeu com uma camisa com a foto de Davi estampada.

Simpática, ela riu da situação, tirou fotos com todos e também recebeu o carinho de Nany People no local. A trancista de São Gonçalo foi eliminada do "BBB 24" com 88,33% dos votos. Davi ficou com 6,76%, MC Bin Laden ficou em terceiro lugar, com a média de 3,84%, e Matteus foi o menos votado, com 1,07%.

Após brigar com Davi dentro da casa, ela se irritou e jogou as roupas do baiano na piscina. A cena incomodou o brother, que torcia pela eliminação dela, embora também tivesse protagonizado uma briga histórica com MC Bin Laden na véspera do paredão.