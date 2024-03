Leidy Elin é a 14ª eliminada do BBB 24 - Reproução / TV Globo

Publicado 27/03/2024 07:25 | Atualizado 27/03/2024 07:25

Rio - Fim de linha para Leidy Elin. A trancista foi eliminada do "BBB 24" na noite desta terça-feira (26), no 14º Paredão da edição. A sister deixou o programa com 88,33% da média de votos, seguida por Davi, que ficou com 6,76%. MC Bin Laden ficou em terceiro lugar, com a média de 3,84%, e Matteus foi o menos votado, com 1,07%.

O apresentador Tadeu Schmidt iniciou seu discurso de eliminação destacando o favoritismo da eliminada ainda no início do programa. "Você tinha tudo para chegar nesse top 10. Foi a primeira pessoa a despertar a simpatia do público, que largou na frente, ganhando seguidores nas redes sociais", disse.

Tadeu também fez referência ao tempo que levou Leidy chegar a um Paredão, um recorde entre todas as edições. "Você é aquele jogador que quando se senta na mesa de poker, os adversários preferem não partir pro confronto direto. Impõe respeito. Os adversários nem testam para ver se aquele jogador está com cartas boas ou não, e, assim, ele vai puxando as fichas e seguindo vivo na mesa. Os adversários vão caindo e ele segue sem nenhum arranhão".

No fim, Tadeu chegou ao momento que marcou as últimas semanas na sister da casa, quando jogou as roupas de Davi na piscina, após uma discussão, e deu o veredito. "Por todas as qualidades e sua história, você merece atravessar oceanos. Mas no BBB, você naufragou na piscina".

Em conversa com o apresentador após deixar a casa, a trancista afirmou que a briga com o baiano e a mudança de grupo durante o programa podem ter influenciado na sua eliminação.