Alane fala sobre semelhança com Bruna Marquezine - Reprodução

Alane fala sobre semelhança com Bruna MarquezineReprodução

Publicado 26/03/2024 18:20

Rio - Após Beatriz ressaltar semelhança entre Alane e Bruna Marquezine, a dançarina falou sobre como se sente com a comparação. Em conversa na cozinha do "BBB 24", nesta terça-feira (26), a sister revelou que desde pequena as pessoas falam que ela é parecida com a atriz e relatou que antigamente não gostava.

fotogaleria

"Vocês são muito parecidas, assim. É bizarro, sério! O nariz, a boca, o olhar, a cor do cabelo é muito parecido com ela [Bruna] e com a irmã dela. Mas elas também são a mesma cara", opinou Beatriz para a amiga.

Alane, então, revelou que tinha medo da semelhança atrapalhar sua carreira de atriz. "Antigamente, eu não gostava de parecer com alguém. Eu falava: 'Poxa, eu vou parecer com alguém. Será que isso não vai me atrapalhar na minha carreira?'. Hoje eu já me desprendi disso", admitiu.

"Muita gente fala isso para você lá fora?", questionou Beatriz. "Muita! Amiga, desde que eu era criança falam que eu sou parecida com a Bruna Marquezine. Eu tinha franjinha quando eu era criança, a Bruna Marquezine tinha também (...) A vida inteira me chama de Bruna Marquezine", respondeu Alane.

A dançarina ainda contou seu desejo de conhecer a atriz. "Meu sonho é conhecer a Bruna Marquezine. Tanto que quando me perguntaram assim: 'Qual famoso você gostaria que torcesse por você?', eu falei Bruna Marquezine", lembrou.