Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/03/2024 14:27 | Atualizado 26/03/2024 14:39

Rio - Quem será o 14º eliminado do "BBB 24"? Davi, Leidy Elin, Matteus ou MC Bin Laden? A resposta será divulgada na noite desta terça-feira (26), mas uma enquete feita pelo DIA já indica quem será o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Leidy Elin foi a mais votada para deixar o reality, ficando com 86,50% dos votos. Davi vem em segundo lugar, com 8,12%, seguido por MC Bin Laden, que ficou com 3,78%. Já Matteus foi o menos votado, registrando somente 1,59% dos votos.

As últimas semanas no "BBB 24" foram marcadas por brigas, que deixaram os ânimos exaltados entre os confinados. Davi e Leidy Elin protagonizaram uma discussão que acabou com a sister jogando as roupas do baiano na piscina. Os dois foram advertidos pelo apresentador Tadeu Schmidt após o ocorrido.

Já nesta semana, Davi se envolveu em uma briga com o MC Bin Laden após a dinâmica do Sincerão. A confusão contou com gritos, troca de xingamentos e por pouco não acabou em um embate físico. A dupla também foi advertida, desta vez no momento da discussão pelo "big boss".