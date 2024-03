Sônia Abrão no A Tarde É Sua - Reprodução

Publicado 26/03/2024 08:52

Rio - Sonia Abrão, de 60 anos, opinou sobre a briga entre MC Bin Laden e Davi no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, em uma publicação feita no Instagram, na madrugada desta terça-feira. A apresentadora do programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, compartilhou um vídeo da confusão entre o dois e pediu a expulsão dos brothers.

"Expulsão para Bin e Davi! Eu não sei se novas imagens, se outros ângulos serão mostrados hoje à noite no 'BBB 24', que possam me fazer mudar de opinião! Só sei que pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não se pode mais admitir tanta agressividade, brigas que ultrapassam os limites das desavenças que temperam o jogo e descambam para a baixaria total! Nem que pra isso seja necessário abrir mão do brother favorito do público e tbm do último integrante do camarote! Bin perdeu a noção; Davi, o prêmio!", escreveu ela.

"Isso me quebra, porque esse garoto sempre foi o número 1 do meu pódio, minha torcida assumidíssima, mas o sonho acabou! Pra mim, daqui não dá pra passar! Sou a favor da dupla expulsão! E segue o jogo!", completou.

Entenda



Davi e MC Bin Laden brigaram feio após o 'Sincerão' e tiveram que ser afastados pelos outros confinados. O barraco começou quando o baiano entrou na discussão que o funkeiro estava tendo com Matteus. Os dois trocaram xingamentos aos gritos e chegaram a se peitar, mas foram separados pelos colegas. Até os Dummies tiveram que entrar na confusão para acalmar os ânimos, mas o caos só acabou quando a voz do “big boss” exigiu o fim.

A confusão repercutiu nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Alguns internautas pediam a expulsão dos envolvidos na briga, lembrando da saída de Wanessa Camargo.