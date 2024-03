Leidy Elin - Reprodução/Globo

Leidy ElinReprodução/Globo

Publicado 25/03/2024 18:38 | Atualizado 25/03/2024 18:44

Rio - Leidy Elin esclareceu nesta segunda-feira (25) a origem de seu nome, durante uma conversa com Pitel, Giovanna e Fernanda. "De onde vem?", perguntou a assistente social. Em resposta, a trancista explicou que sua mãe se inspirou em Diana, princesa de Gales, que faleceu em 1997, em um acidente de carro.

fotogaleria

"Meu nome nasceu da Princesa Lady Diana, Lady Di, como as pessoas costumam falar. E ela faleceu no ano em que eu nasci. Inicialmente, meu nome seria Nande Elin, que é um nome feio", explica Leidy. "Minha mãe sempre conta essa história", continuou.

"Ela diz: 'Seu nome deveria ser Nande Elin. Mas eu gostava muito da princesa Lady Di, falava muito sobre ela naquela época, não é? Então, quando ela faleceu, eu decidi colocar Leidy'", pontuou. "E o seu Lady é com 'e', muito bom", brincou Fernanda.

Diana Spencer foi casada com o atual rei do Reino Unido, Charles III, entre 1981 e 1996. Após o divórcio, a ex-princesa de Gales sofreu um acidente de carro na ponte l'Alma, em Paris, na França, e faleceu horas depois de ser levada ao hospital Pitie-Salpetriere, aos 36 anos.



Lady Di recebeu o apelido de "princesa do povo" devido à sua dedicação às causas sociais. Ela é lembrada em todo o mundo até hoje por seu carisma e envolvimento em atividades humanitárias. Diana deixou dois filhos: William e Harry.