Leidy Elin revela que quer ir ao Paredão no BBB 24

Publicado 24/03/2024 19:48

Rio - Leidy Elin revelou, neste domingo (24), que quer ir ao paredão do "BBB 24", da TV Globo. Em conversa com Giovanna na academia da casa mais vigiada do Brasil, a trancista disse que está cansada e que rezou para ir para a berlinda.

"Sabe o que é orar, pedir para Deus me botar no paredão? Eu estou assim. Você não está entendendo, eu estou cansada. Eu quero ir para o Paredão hoje", disse emocionada. Giovanna, então, opinou: "Está chegando a hora, amiga. Em pensar que a gente já sumiu da face da terra tem três meses praticamente...".

Em outro momento, Leidy questionou quem iria encontrar caso fosse eliminada. "Se eu sair na terça, quem eu vou ver? Quem é que vai me ver?".

